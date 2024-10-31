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        Atatürk Üniversitesi alanlarında uzman isimleri öğrencilerle buluşturuyor

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, TEDx etkinliği ile deneyimlerini paylaşmak üzere alanında uzman isimleri öğrencilerle bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:01 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:06
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        Atatürk Üniversitesi alanlarında uzman isimleri öğrencilerle buluşturuyor
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        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, TEDx etkinliği ile deneyimlerini paylaşmak üzere alanında uzman isimleri öğrencilerle bir araya getiriyor.

        "Kendini gerçekleştirmek" teması ve "sınırları aş" sloganıyla üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, etkinliğin açılışında, öğrencilerin kişisel gelişimine destek için kaynaklar oluşturduklarını söyledi.

        Programın olumlu etkilerinin olacağına inandığını ifade eden Hacımüftüoğlu, "Kendi mesleğinizle ilgili dünyada ve Türkiye'de en iyiyi kim yapıyorsa, önce Türkiye, sonra dünyada kimse, oraya gidip onlarla vakit geçirmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir." dedi.

        Hacımüftüoğlu, beyinle ilgili 360 uluslararası yayınının bulunduğunu anlatarak, yayınlarının 5 binin üzerinde de atıf aldığını dile getirdi.

        Beynin bölgeleriyle ilgili bilimsel çalışmalar, radyolojik tespit yöntemlerinin bulunduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Doktora sonrası ilk yıllar doktora öğrenciliği, yüksek lisans, lisans, hatta ilkokula kadar inovasyon ile yenilik, girişimcilik gibi işlerin çok erkene inmesi, beynin çok daha fazla hücresinin onunla kodlanması ve sizin o alanda çok rahat etmenizi sağlayan işler. Dolayısıyla bu tip organizasyonları, bunları sağladığı, bilinç düzeyinin yerleşmesini sağlayacağı için çok değerli buluyorum, özellikle TEDx'e katılıyorum." diye konuştu.

        Açılış konuşmalarının ardından farklı alanlarda uzman isimler, hikayelerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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