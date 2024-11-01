Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da TYP kapsamında istihdam edilecek 25 kişi kura ile belirlendi

        Erzurum'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde istihdam edilecek 25 kişi noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 13:46 Güncelleme: 01.11.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da TYP kapsamında istihdam edilecek 25 kişi kura ile belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde istihdam edilecek 25 kişi noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi.

        Hattat Hasan Çelebi Kız Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekilişine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Şinasi Polat ve personel şefi Halit Erden katıldı.

        Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğüne başvuru yapan 259 aday için noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilen çekilişte, Oltu ilçesine 4, merkez ilçeler için 21 kişi olmak üzere toplam 25 aday onaylandı.

        Çekilişin ardından Polat, adaylardan 25 kişinin çekilen kura sonucu belirlendiğini belirterek, kazanan tüm adayları tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
        Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Eda Nur Gezer'in ölümünde iddianame hazırlandı!
        Eda Nur Gezer'in ölümünde iddianame hazırlandı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Yasa dışı bahisteki hesap sayısı şaşkına çevirdi!
        Yasa dışı bahisteki hesap sayısı şaşkına çevirdi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü

        Benzer Haberler

        Boğazından bıçaklanan Ahmet Efe, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Boğazından bıçaklanan Ahmet Efe, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Erzurum'da şeker pancarının ekim alanı 5 yılda yüzde 35 arttı
        Erzurum'da şeker pancarının ekim alanı 5 yılda yüzde 35 arttı
        İlkokul öğrencilerinden kurduğu takımı profesyonel lige çıkardı
        İlkokul öğrencilerinden kurduğu takımı profesyonel lige çıkardı
        Atatürk Üniversitesi alanlarında uzman isimleri öğrencilerle buluşturuyor
        Atatürk Üniversitesi alanlarında uzman isimleri öğrencilerle buluşturuyor
        Pasinler Ovası'nın yeni ürünü mor patates oldu
        Pasinler Ovası'nın yeni ürünü mor patates oldu
        Mobil tır ile kasım ayında Erzurum ilçelerinde kanser taraması yapılacak
        Mobil tır ile kasım ayında Erzurum ilçelerinde kanser taraması yapılacak