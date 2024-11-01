Erzurum'da TYP kapsamında istihdam edilecek 25 kişi kura ile belirlendi

Erzurum'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde istihdam edilecek 25 kişi noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi.

Hattat Hasan Çelebi Kız Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekilişine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Şinasi Polat ve personel şefi Halit Erden katıldı.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğüne başvuru yapan 259 aday için noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilen çekilişte, Oltu ilçesine 4, merkez ilçeler için 21 kişi olmak üzere toplam 25 aday onaylandı.