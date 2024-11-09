Erzurum'da tedavisi tamamlanan çobanaldatan kuşu doğaya bırakıldı
Erzurum'da yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu, tedavi ve bakımının ardından doğaya salındı.
Erzurum'da yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu, tedavi ve bakımının ardından doğaya salındı.
Kentin kırsal bölgesinde bir süre önce yaralı bir çobanaldatan kuşunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından teslim alınan çobanaldatan kuşu, tedavi altına alındı.
Şırıngayla beslenen kuş, bakım ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.