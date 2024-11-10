Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Erzurum, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Iğdır’da düzenlenen törenlerle anıldı.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda "Atatürk'ü Anma" programı düzenlendi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sadece bir ülkeyi değil, fikirleri, ilkeleri ve cesaretiyle güçlü bir bağımsızlık ruhu armağan ettiğini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"O, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken ‘Benim en büyük eserim’ diyerek Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmiş, bu büyük eseri Türk milletinin hizmetine sunmuştur. Tüm yaşamını vatan sevgisi ve milletine hizmete adayan Atatürk, yalnızca bizlerin değil, tüm dünyanın takdir ettiği ve hafızasında yer eden, barışa, insanlığa ve medeniyete hizmet eden büyük bir lider olmuştur. Onun, geçmişe olduğu kadar geleceğe de yön veren vizyonu, tüm insanlık için bir rehber niteliğindedir."