3. Erzurum Çalıştayı Ortak Akıl Platformu Toplantısı yapıldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanlığınca düzenlenen 3. Erzurum Çalıştayı'nın değerlendirildiği Ortak Akıl Platformu Toplantısı gerçekleştirildi.

ETSO öncülüğünde 35 meslek komitesi ile 20 paydaşın 1 yıllık çalışmasıyla "2034'e doğru Erzurum" sloganı çerçevesinde raporlar hazırlandı.

Kentin, sosyo-ekonomik gelişimini ortak akıl ve çevresinde değerlendirip stratejik adımlar atmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya ilişkin toplantı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kentin tarım, kültür ve tarih şehri ve geçmişten bugüne bölgenin merkezi olduğunu, Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e ve İç Anadolu'ya bağlayan stratejik bir konumda yer aldığını söyledi.

Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinden miras kalan yapıların kenti açık hava müzesi konumuna getirdiğine dikkati çeken Çiftçi, "Kalkınma planları doğrultusunda hazırlanan raporlar, ilimizin ülke ekonomisi içindeki yerinin, ülkemizdeki ekonomik büyüme hareketlerinin gelişmesine paralel olarak gittikçe önem kazandığını göstermektedir. Ulaşımın çeşitli oluşu, çevrede bulunan kaplıcaları, her türlü kış sporlarının yapılmasına elverişli imkanları, doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, tarımı, hayvancılığı, yetişmiş insan gücü ve zengin folkloru gibi unsurların hepsi, ilimizin ekonomisini olumlu etkileyen faktörler arasındadır." diye konuştu.