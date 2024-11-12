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        3. Erzurum Çalıştayı Ortak Akıl Platformu Toplantısı yapıldı

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanlığınca düzenlenen 3. Erzurum Çalıştayı'nın değerlendirildiği Ortak Akıl Platformu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:23
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        3. Erzurum Çalıştayı Ortak Akıl Platformu Toplantısı yapıldı
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        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanlığınca düzenlenen 3. Erzurum Çalıştayı'nın değerlendirildiği Ortak Akıl Platformu Toplantısı gerçekleştirildi.

        ETSO öncülüğünde 35 meslek komitesi ile 20 paydaşın 1 yıllık çalışmasıyla "2034'e doğru Erzurum" sloganı çerçevesinde raporlar hazırlandı.

        Kentin, sosyo-ekonomik gelişimini ortak akıl ve çevresinde değerlendirip stratejik adımlar atmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya ilişkin toplantı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kentin tarım, kültür ve tarih şehri ve geçmişten bugüne bölgenin merkezi olduğunu, Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e ve İç Anadolu'ya bağlayan stratejik bir konumda yer aldığını söyledi.

        Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinden miras kalan yapıların kenti açık hava müzesi konumuna getirdiğine dikkati çeken Çiftçi, "Kalkınma planları doğrultusunda hazırlanan raporlar, ilimizin ülke ekonomisi içindeki yerinin, ülkemizdeki ekonomik büyüme hareketlerinin gelişmesine paralel olarak gittikçe önem kazandığını göstermektedir. Ulaşımın çeşitli oluşu, çevrede bulunan kaplıcaları, her türlü kış sporlarının yapılmasına elverişli imkanları, doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, tarımı, hayvancılığı, yetişmiş insan gücü ve zengin folkloru gibi unsurların hepsi, ilimizin ekonomisini olumlu etkileyen faktörler arasındadır." diye konuştu.

        Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük yatırımlar ve kalkınma hamlelerine imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Erzurum'un bu yatırımlardan payını aldığını ve almaya devam edeceğini dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Erzurum, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile güçlü bağlar kurarak bir üretim üssü olma yolunda ilerlemektedir. İlimiz, bu avantajını göz önüne alarak yetişmiş insan gücüyle birlikte sanayi ve hizmet sektöründe de hızla gelişim göstermektedir. Bu amaçla 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi için paydaşlarımızla hep birlikte girişimlerimizi sürdürmekteyiz."

        - "Sanayisi olmayan şehirler, yetim evlatlar gibidir"

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentte sanayileşmenin, olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

        Gençler için sanayileşmenin öneminin altını çizen Sekmen, "Sanayisi olmayan şehirler, yetim evlatlar gibidir. Annesi babası olmayan bir evlat nasıl kendini yalnız hissederse sanayisi olmayan şehirler de kendini yalnız hisseder. Bugün gençlerimiz okuyor, birçok alanda eğitim alıyor. Bunların çalışacakları alanlar oluşturmamamız lazım. Bu alanda en önemli yerlerden biri sanayileşme." dedi.

        Sanayi kuruluşlarının devreye girmesi gerektiğini belirten Sekmen, şehrin iki üniversitesinde bu alanda önemli çalışmaların yapıldığını anlattı.

        Erzurum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın da gelişim trendini izleyip, Erzurum için yol haritası çizmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Özakalın, "Misyonumuzda yer alan bölgedeki ticari ve sanayi faaliyetlerinin artması, üyelerimizin menfaatlerini korumak ve kamu dünyası ile köprü kurmak, yerel üretimde ihracatı teşvik ederek ekonomik katkı sağlamaları, üyelerimize yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek, yerel istihdamı sağlamayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Açılış konuşmalarının ardından, plaket takdimleri yapıldı.

        Çalıştay da ticaret, tarım bitkisel ve hayvan üretim, turizm, sağlık, spor, ulaşım, dış ticaret, kentleşme, eğitim, istihdam ve işsizlik başlıkları ile hazırlanan raporlar paylaşıldı.

        Sonucunun kitaplaştırılacağı toplantı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da telgraf gönderdi.

        Galeri
        Galeri
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