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        Erzurum'da 38 kilo 328 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 38 kilo 328 gram uyuşturucu ile 19 bin 500 lira ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:24
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        Erzurum'da 38 kilo 328 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 38 kilo 328 gram uyuşturucu ile 19 bin 500 lira ele geçirildi.

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

        Narkotik madde arama köpeği "Hera"nın desteğiyle yapılan operasyonda, 37 kilo 150 gram skunk maddesi ile 19 bin 500 lira para ele geçirildi.

        Narkotik ekipleri bir diğer operasyonda ise yutmak suretiyle uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan incelemede vücudunda 175 kapsül halinde 1 kilo 178 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

        Operasyonlarda gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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