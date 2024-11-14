Erzurum'da 38 kilo 328 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ekipleri bir diğer operasyonda ise yutmak suretiyle uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik madde arama köpeği "Hera"nın desteğiyle yapılan operasyonda, 37 kilo 150 gram skunk maddesi ile 19 bin 500 lira para ele geçirildi.

Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 38 kilo 328 gram uyuşturucu ile 19 bin 500 lira ele geçirildi.

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