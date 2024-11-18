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        GÜNCELLEME - Erzurum'da binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Erzurum'da binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:44
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Erzurum'da binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kazım Karabekir Mahallesi İhmal Cami Sokak'taki bir apartmana dün gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş edildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

        Olayın ardından otomobile binerek uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, şüpheli M.R.A. (21) M.E.K. (21) ve A.T'yi (22) gözaltına aldı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Erzurum Adalet Sarayına sevk edildi.

        Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden M.E.K. ve A.T. serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.R.A. ise tutuklandı.

        Şüphelilerden M.R.A'nın 18 suç kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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