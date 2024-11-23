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        AK Parti'li Kandemir, Erzurum'daki ilçe kongresinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Ne yaparlarsa yapsınlar, ayağımızdan, elimizden tutsalar da aşağı çekmeye çalışsalar da bizi aman çok koşmayın diye önümüze engeller çıkarsalar da Allah'ın izniyle yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:20
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        AK Parti'li Kandemir, Erzurum'daki ilçe kongresinde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Ne yaparlarsa yapsınlar, ayağımızdan, elimizden tutsalar da aşağı çekmeye çalışsalar da bizi aman çok koşmayın diye önümüze engeller çıkarsalar da Allah'ın izniyle yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

        Kandemir, Erzurum'daki İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Yakutiye 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerinin 23 yıldır politika olarak doğru yerde olduğunu söyledi.

        Ana muhalefete eleştirilerde bulunan Kandemir, "Şöyle dönün, geriye bakın. Türkiye'de ne zaman bir sınama olsa, milletin keyfi kaçıran ya da bu milletin lehine bir değerlendirme yapılsa, Cumhuriyet Halk Partisi hep karşımızda durmuştur. Meclis'te tezkere oylarsınız, Cumhuriyet Halk Partisi ret oyu verir. Milletin huzuruna çıkarsınız, 'şu meseleyi çözelim artık, temel bir meselesidir' dersiniz, söylerler, söylerler ama iş icraata geldiğinde geçiştirirler ya da sıvışıp kaçarlar." dedi.

        Kandemir, şöyle devam etti:

        "Bunların gözleri, Batı'daki ağabeylerinde, babalarında. Bunların gönülleri bu coğrafyanın insanlarıyla, bu milletin değerleriyle hiçbir zaman örtüşmedi ama biz önümüze bakacağız. Yapacak çok işimiz var. Günlük sıkıntılarımız var mı, var. Ekonomide gönlünüz rahat olsun. Önümüzdeki sene bu dönemlerde bambaşka bir Türkiye olacak. Allah'ın izniyle. Liderimizin bize en büyük emaneti geriye kazandığımız özgüvenimizle bu milletin evlatları, bu coğrafyanın çocukları büyük işler yapmaya devam edecekler."

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP milletvekilleri arasında yaşananlara da değinen Kandemir, "Bizim yerli insansız hava aracımızı yine bizim yaptığımız uçak gemisine indirdiğimiz gün, Meclis'te bunlar İçişleri Bakanı'nı salona sokmamak için haydutluk yapıyorlardı. Bunların vizyonu bu. Bizim vizyonumuz bambaşka. Ne yaparlarsa yapsınlar, ayağımızdan, elimizden tutsalar da aşağı çekmeye çalışsalar da bizi aman çok koşmayın diye önümüze engeller çıkarsalar da Allah'ın izniyle yol yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediğini vurgulayan Kandemir, "Hiç birinde 'burada da geri adım atalım' demedi, ben şahidim. Ne zaman daralsa, sıkılsa, ne zaman bizim keyfimiz kaçsa 'Arkadaşlar, Allah var Allah' der." ifadelerini kullandı.

        Kongreye, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti milletvekilleri, partinin genel merkez yöneticileri, çevre illerin il başkanları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Kongrede tek listeyle seçime giren Ferit Yıldız, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanlığına seçildi.

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