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        Erzurum'da bir kişi dükkanda ölü bulundu

        Erzurum'da 62 yaşındaki kişi dükkanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:05 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:05
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        Erzurum'da bir kişi dükkanda ölü bulundu
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        Erzurum’da 62 yaşındaki kişi dükkanda ölü bulundu.

        Kazım Karabekir Mahallesi 5. Toptancılar Sokak’taki bir işletmeci, dükkanını emanet ettiği Mahmut Çakmak’ı geri geldiğinde yerde hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine dükkana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çakmak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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