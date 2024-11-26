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        Erzurum'da cezaevinden firar ederek eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        Erzurum'da çeşitli suçlardan 40 ayrı kaydı bulunan ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar edip 19 Şubat'ta eşini öldüren sanık, "Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:27
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        Erzurum'da cezaevinden firar ederek eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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        Erzurum'da çeşitli suçlardan 40 ayrı kaydı bulunan ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar edip 19 Şubat'ta eşini öldüren sanık, "Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık ağabey Alay Saydam, taraf avukatları, maktul Elif Saydam'ın ve sanıkların yakınları hazır bulundu.

        Tutuklu sanık eş Şafak Saydam (39) ise duruşmaya Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

        Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısının, Şafak Saydam hakkında "Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan, Alay Saydam hakkında ise "Eşe karşı kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve her iki sanık hakkında da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılmaları talebine karşı sanıklar savunma yaptı.

        Şafak Saydam, savunmasında, karşı taraf avukatlarının soruşturma ve kovuşturma aşamasında çelişkili beyanlarda bulunduğu iddiasını kabul etmedi.

        Olaydan önce eşi Elif Saydam ile görüşmek istediğini anlatan Şafak Saydam, "3 gün evlerine gittiğimde müsait olmadıklarını söyleyip eve almadılar. Olaydan bir gün önce kayınvalidem 'Sabah gel götür' dedi. Olay günü gittiğimde yine müsait olmadıklarını söylediler. Son 48 saatin 40 saati biz evin etrafındaydık, çocuklarımı görmek için bekledim. Ben yaptığımı kabul ediyorum ama tek taraflı değil. Boğazımı tutup yüzüme tükürdü. Yaptığımdan çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Sanık ağabey Alay Saydam ise hakkındaki silah verme iddiasının doğru olmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Şafak Saydam hakkında "Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        "Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis ve 1400 lira adli para cezası veren heyet, sanık hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Mahkeme, Alay Saydam hakkında ise "Eşe karşı kasten öldürmeye azmettirme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet" suçlarından delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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