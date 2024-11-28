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        Doğu Anadolu'da soğuk hava, kar ve tipi etkili oluyor

        Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava, Ardahan'da kar ile tipi etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:11
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        Doğu Anadolu'da soğuk hava, kar ve tipi etkili oluyor
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        Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava, Ardahan'da kar ile tipi etkili oluyor.

        Üç gündür aralıklarla yağan karın yerini soğuk havaya bıraktığı Erzurum'da, gece sıcaklık sıfırın altında 10 derece ölçüldü.

        Buzla kaplanan yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte, vatandaşlar da kaldırımlarda yürümekte güçlük yaşıyor.

        Soğuk havanın etkisiyle çatılarda ve şadırvanlarda buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

        - Ağrı

        Ağrı'da dün etkili olan karın ardından kent ve çevresi beyaza büründü.

        Karın yerini soğuk havaya bıraktığı kentte vatandaşlar araçların üstünü battaniyelerle örttü.

        Cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluştu.

        Bu arada Eleşkirt ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 14,5 ölçüldü.

        - Kars

        Kars'ta karın ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Hava sıcaklığı kent merkezinde sıfırın altında 4, Sarıkamış ilçesinde ise 10 dereceye düştü.

        Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyelerle örttü.

        Sarıkamış ilçesinde de buz sarkıtları oluştu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar tipiye dönüşüyor.

        Yol ve kaldırımlarda yoğun buzlanmanın oluştuğu kentte vatandaşlar yürümekte zorlanıyor.

        Yüksek noktalarda ise etkili olan kar tipiye dönüşüyor. Çocuklar ise şehir merkezinde karı eğlenceye dönüştürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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