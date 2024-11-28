Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edip engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda sosyal paylaşım platformlarında "terör örgütü propagandası" suçu işlediği iddia edilen C.A. ve Y.İ.K, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. tutuklandı, Y.İ.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayak sezonu başlad...
        Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayak sezonu başlad...
        Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Milli sporcudan Erzurum'un tarihi yapıları arasında kayak keyfi
        Milli sporcudan Erzurum'un tarihi yapıları arasında kayak keyfi
        Doğu Anadolu'da soğuk hava, kar ve tipi etkili oluyor
        Doğu Anadolu'da soğuk hava, kar ve tipi etkili oluyor
        Erzurum'da mesire alanlarında alkol tüketen 1076 kişiye 2 milyon lirayı aşk...
        Erzurum'da mesire alanlarında alkol tüketen 1076 kişiye 2 milyon lirayı aşk...
        Erzurum'da polis ekipleri dondurucu soğukta "zorunlu kış lastiği" denetimin...
        Erzurum'da polis ekipleri dondurucu soğukta "zorunlu kış lastiği" denetimin...