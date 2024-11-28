Erzurum'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
Erzurum'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Erzurum'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edip engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda sosyal paylaşım platformlarında "terör örgütü propagandası" suçu işlediği iddia edilen C.A. ve Y.İ.K, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. tutuklandı, Y.İ.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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