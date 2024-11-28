Erzurum'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda sosyal paylaşım platformlarında "terör örgütü propagandası" suçu işlediği iddia edilen C.A. ve Y.İ.K, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edip engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

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