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        Erzurum'da dondurucu soğukta taksicilerin sahip çıktığı eşek barınağa gönderildi

        Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da, taksicilerin sahip çıkıp karnını doyurduğu başıboş gezen eşek, hayvan barınağına gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:51
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        Erzurum'da dondurucu soğukta taksicilerin sahip çıktığı eşek barınağa gönderildi
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        Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da, taksicilerin sahip çıkıp karnını doyurduğu başıboş gezen eşek, hayvan barınağına gönderildi.

        Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki taksi durağında çalışanlar, sabah saatlerinde yol ortasında gezen ve trafiği tehlikeye düşüren bir eşek gördü.

        Bir süre etrafta eşeğin sahibini arayan taksiciler, vatandaşların yardımıyla yakaladıkları hayvanın karnını doyurdu.

        Bu sırada durakta eşeği gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyip hayvanın fotoğrafını çekti.

        Taksiciler, sahibinin bulunamaması üzerine önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nı arayarak yardım istedi.

        Eşek, belediye ekiplerince hayvan ambulansına alınarak barınağa götürüldü.

        Taksici Aziz Ateş, AA muhabirine, işe geldiklerinde durak etrafında gezen başıboş eşeği gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.

        Hayvanın soğuk havadan dolayı üşüdüğünü anlatan Ateş, "Nereden geldiğini bilmiyoruz, bir kazaya sebep olmaması için hayvanı tuttuk ve direğe bağlayıp sahibini bekledik. Sabahtan beri hayvan buralarda dolaşıyordu, buradan bir sürü araç geçiyor, bağlamasak kazaya sebep olacaktı." dedi.

        Taksi şoförü Fırat İders de soğuk havada gezen eşeğe acıdıklarını, insanlık namına karnını doyurduklarını belirtti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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