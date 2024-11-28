Erzurum'da dondurucu soğukta taksicilerin sahip çıktığı eşek barınağa gönderildi

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da, taksicilerin sahip çıkıp karnını doyurduğu başıboş gezen eşek, hayvan barınağına gönderildi.

Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki taksi durağında çalışanlar, sabah saatlerinde yol ortasında gezen ve trafiği tehlikeye düşüren bir eşek gördü.

Bir süre etrafta eşeğin sahibini arayan taksiciler, vatandaşların yardımıyla yakaladıkları hayvanın karnını doyurdu.

Taksici Aziz Ateş, AA muhabirine, işe geldiklerinde durak etrafında gezen başıboş eşeği gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.

Hayvanın soğuk havadan dolayı üşüdüğünü anlatan Ateş, "Nereden geldiğini bilmiyoruz, bir kazaya sebep olmaması için hayvanı tuttuk ve direğe bağlayıp sahibini bekledik. Sabahtan beri hayvan buralarda dolaşıyordu, buradan bir sürü araç geçiyor, bağlamasak kazaya sebep olacaktı." dedi.