Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, hasta çocukları hediyelerle sevindirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören çocukların hediyelerle yüzünü güldürdü.

Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören bebek ve çocukları ziyaret eden Vali Çiftçi, hekimlerden çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Çocukların ailelerine "geçmiş olsun" dileklerini de ileten Çiftçi, oyuncak ve hediyeler dağıttığı çocukların yüzlerini güldürüp moral verdi.