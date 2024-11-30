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        Erzurum'da su kesintisi yaşanıyor

        Erzurum'da yaşanan su kesintisi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:21
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        Erzurum'da su kesintisi yaşanıyor
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        Erzurum'da yaşanan su kesintisi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ESKİ) yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen su kesintileri nedeniyle arıza tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir ve Lalapaşa mahallelerinin bir bölümünde yaşanan su kesintileri ile ilgili arıza tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Ekiplerimiz elverişsiz iklim koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. En kısa sürede arıza tespit çalışmalarımız tamamlanacak ve sular şebekeye verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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