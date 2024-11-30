Erzurum'da kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Hastaneye zamanında yetiştirilen Koçak'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve kendisine anjiyo yapılacağı öğrenildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Koçak, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

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