Erzurum'da 37 düzensiz göçmen ile 7 insan kaçakçısı yakalandı

Erzurum'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 37 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 7 insan kaçakçısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri sınır illerden alıp batı illerine sevkini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen otomobil, kamyonet ve tırları Erzurum'da durdurdu.