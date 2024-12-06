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        Erzurum'da 37 düzensiz göçmen ile 7 insan kaçakçısı yakalandı

        Erzurum'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 37 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 7 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:50 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:50
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        Erzurum'da 37 düzensiz göçmen ile 7 insan kaçakçısı yakalandı
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        Erzurum'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 37 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 7 insan kaçakçısı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri sınır illerden alıp batı illerine sevkini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen otomobil, kamyonet ve tırları Erzurum'da durdurdu.

        Araçlarda yapılan kontrolde, kamyonet kasasında saman balyaları arasında, bir tırın mühürlü dorse kısmında ve otomobilde 37 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 7 insan kaçakçısı yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i Afganistan uyruklu 7 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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