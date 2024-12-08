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        Erzurum'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:25
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        Erzurum'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde Abdulbari E. (20) ve Alparslan B. (20) ile Emirhan N. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Abdulbari E. ve Alparslan B. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekiplerince yakalanan Emirhan N'nin kasten yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık gibi suçlardan 27 kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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