Erzurum'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Polis ekiplerince yakalanan Emirhan N'nin kasten yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık gibi suçlardan 27 kaydının olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde Abdulbari E. (20) ve Alparslan B. (20) ile Emirhan N. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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