Atatürk Üniversitesi ile İngiltere'deki üniversiteler arasında akademik işbirliği geliştirilecek

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu Londra'daki elçilik binasında ağırladı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Londra Büyükelçisi Ertaş ile bir araya geldi.

Londra'daki tarihi elçilik binasında gerçekleşen görüşmede, elçilik ile üniversite arasında işbirliği olanakları ve üniversitenin uluslararası hedefleri masaya yatırıldı.

Görüşmede, Atatürk Üniversitesi ile İngiltere'deki üniversiteler arasında geliştirilebilecek akademik işbirliği ile Atatürk Üniversitesinin yurt dışına göndermeyi planladığı lisansüstü öğrenciler konusu da yer aldı. Büyükelçi Ertaş, görüşmede, İngiltere’nin köklü üniversitelerinin Türk öğrenciler için sunduğu fırsatlara dikkati çekti.

Bu bağların güçlendirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Ertaş, İngiltere'nin akademik olanaklarının Türk öğrenciler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bu konuda destek sözü verdi. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ise görüşmede, Atatürk Üniversitesinin uluslararası vizyonunu anlattı. İngiliz üniversiteleriyle yapılacak ortak çalışmaların iki ülke arasındaki akademik bağları güçlendireceğini aktaran Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin dünya çapında rekabetçi bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda öğrencilerinin yurt dışında daha fazla eğitim alması için çeşitli programlar oluşturduklarını belirtti.