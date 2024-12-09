Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 11 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 11 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 11 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 11 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte gece etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kar ve tipi nedeniyle 11 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda karla mücadele çalışması başlattı.

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları

        Benzer Haberler

        Kardan at sırtında gelin ve damat yaptı
        Kardan at sırtında gelin ve damat yaptı
        Erzurum'da karla kaplı ovada 'atlı safari'
        Erzurum'da karla kaplı ovada 'atlı safari'
        Erzurum'da sis etkili oldu
        Erzurum'da sis etkili oldu
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars yeniden beyaza büründü
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars yeniden beyaza büründü
        Doğaseverler, yaban hayatı için yürüdü
        Doğaseverler, yaban hayatı için yürüdü
        Erzurum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Erzurum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı