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        Erzurum'da kar ve buzla kaplı gölet çevresinde off-road etkinliği düzenlendi

        Erzurum'da 2 bin 500 rakımda bulunan kar ve buzla kaplı Köşk Göleti çevresinde off-road etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:23
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        Erzurum'da kar ve buzla kaplı gölet çevresinde off-road etkinliği düzenlendi
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        Erzurum'da 2 bin 500 rakımda bulunan kar ve buzla kaplı Köşk Göleti çevresinde off-road etkinliği düzenledi.

        Bölgenin doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması ve turizme kazandırılması amacıyla 2 bin 500 rakımdaki 10 kilometrekare alandaki Köşk Göleti'nde etkinlik düzenlendi.

        Dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplanan gölete off-road aracıyla giden Vali Mustafa Çiftçi, donan göletin yüzeyinde eşi Azime Çiftçi ve katılımcılarla yürüyüş yaptı, etrafındaki karlı arazide düzenlenen off-road etkinliğine katıldı.

        Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, ocakta göletteki buz kalınlığının 1 metreye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

        Bölgede off-road araçları ve ATV'lerle doğa etkinlikleri planladıklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Yolların, suların ve kültürlerin kesiştiği Erzurum'un geniş coğrafyasından biri olan Köşk Göleti'ndeyiz. Gölün tam ortasındayız ve tamamen donmuş durumda. Erzurum'un geniş coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda mekanımız var. Köşk Göleti de bunlardan biri. Burası her türlü doğa ve kamp sporunu yapmaya elverişli bir yer. Önümüzdeki günlerde burayla ilgili yaz ve kış sporlarını daha da geliştirmek, ne tür aktiviteler yapılabileceğini belirlemek için bir fizibilite çalışması yapacağız."

        Çiftçi, doğa tutkunlarını ve maceraseverleri bu güzellikleri görmek için bölgeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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