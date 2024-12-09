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        Şehit Astsubay Taha Nergiz'in Erzurum'daki ailesine şehadet haberi verildi

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in şehadet haberi, Erzurum'daki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:08
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        Şehit Astsubay Taha Nergiz'in Erzurum'daki ailesine şehadet haberi verildi
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in şehadet haberi, Erzurum'daki ailesine ulaştırıldı.

        Şehit Nergiz'in (23) Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan annesi Zübeyde ve babası Ahmet Nergiz'e şehadet haberi yetkililerce verildi.

        Şehadet haberinin ardından akrabaları ve komşuları destek olmak için Nergiz ailesinin evine geldi.

        Şehit Nergiz'in bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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