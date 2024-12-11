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        Erzurum'da kocasını öldüren kadın ile eşinin arkadaşına haksız tahrik ve takdir indirimi

        Erzurum'da kocası Ayhan Avcı'yı kesici ve ezici aletle öldüren kadına 17 yıl 6 ay, eşinin arkadaşına ise 15 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:53
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        Erzurum'da kocasını öldüren kadın ile eşinin arkadaşına haksız tahrik ve takdir indirimi
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        Erzurum'da kocası Ayhan Avcı'yı kesici ve ezici aletle öldüren kadına 17 yıl 6 ay, eşinin arkadaşına ise 15 yıl hapis cezası verildi.

        Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gürcistan uyruklu Padına Avcı (35) ile Fahrullah Özdemir (57), maktul Ayhan Avcı'nın (49) yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Avcı'nın oğlu tanık S.K, beyanında, sanık Özdemir'in kendi evlerine gidip geldiğini söyledi.

        Olay günü akşam saatlerinde evde olduğunu anlatan S.K, şunları kaydetti:

        "Kapı açıldı, annemin geldiğini düşünerek dikkate almadım. Bağrışma sesi üzerine odanın kapısını açtım. Fahrullah ile annem kavga ediyorlardı. Annem bir şey yok diyerek odaya girmemi istedi. İlk çıktığımda sözlü tartışma vardı, sonra gittiğimde Fahrullah anneme yumrukla vuruyordu. Annem, 'Ayhan'ı öldürdü, bizi de öldürür' diye odaya tekrar gönderdi. Fahrullah annemi dövüyorken gördüğümde beni de annemi de öldürmekle tehdit etti. Korktuğum için polisi arayamadım. Fahrullah sabaha kadar evdeydi, sabah çıktı. Annem de peşinden çıktı. Eve başka erkek gelmiyordu. Fuhuş olayını hiç duymadım. Ayhan'ın annemle tartıştığını veya sesini yükselttiğini duymadım."

        Maktul Avcı'nın annesi R.A de beyanında, "Çocuğumu kasten öldürdüler. En ağır cezayla cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

        Sanık Özdemir ise savunmasında, "Pişmanım, keşke yapmasaydım, keşke olmasaydı, cinayeti işlemeseydim." ifadelerini kullandı.

        Sanık Avcı da savunmasında adalet istediğini söyledi.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fahrullah Özdemir'i "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

        Heyet, ilk haksız hareketin hangi taraftan geldiğinin kesin olarak belirlenememesi nedeniyle sanığın suçu haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında gerçekleştirdiğini kabul ederek haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak, Özdemir hakkındaki cezayı 15 yıla düşürdü.

        Hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık Padına Avcı hakkında ise heyet, sanığın suçunu haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında gerçekleştirdiğini kabul ederek haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak, 17 yıl 6 aya indirdi.

        Her iki sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, sanık Avcı hakkında ayrıca cezanın infazından sonra sınır dışı edilmesi için İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulmasına karar verdi.

        - İddianameden

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Haziran 2023’te Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde Ayhan Avcı'nın kesici delici aletle öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, olayın yaşandığı iddia edilen evin tek odalı bir yapı olduğu, maktul Avcı'nın kafasının ön ve arka kısmında kan bulunduğu, oda içerisinde kavgaya dayalı dağınıklık gözlenmediği, Avcı'nın eşi Padına ile arkadaşı Fahrullah Özdemir'in birbirleriyle çelişecek beyanlarda ve hareketlerde bulunduklarından dolayı olayla ilişkili oldukları değerlendirildiğinden haklarında soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

        Özdemir'in ilk ifadesinde inkar ettiği cinayeti, daha sonra Padına ile işlediklerini anlattığı belirtilen iddianamede, adli tıp raporunda Ayhan Avcı'da toplam 9 kesici-ezici vasıfta yarası olduğu, ölümünün kesici-ezici alet yaralanmasına bağlı kemiklerde kırık, travmatik beyin kanaması ve buna bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı aktarılıyordu.

        İddianamede, sanıklardan Padına Avcı'nın "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'in ise "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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