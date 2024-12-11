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        Erzurum'da bir kişi odunlukta ölü bulundu

        Erzurum'da bir kişi odunlukta ölü bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:47 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:47
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        Erzurum'da bir kişi odunlukta ölü bulundu
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        Erzurum'da bir kişi odunlukta ölü bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerinin arkasındaki odunlukta yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatanın Erdem Ertekin (35) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ertekin'in cesedi, ekiplerin çalışmasının ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Öte yandan, yapılan kontrollerde Ertekin'in vücudunun bazı bölgelerinde darp izlerinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, konuya ilişkin yaptıkları çalışmalarda kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan 24 kaydı bulunan H.L.Y. (23) ile yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 7 kaydı bulunan E.İ'yi (28) gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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