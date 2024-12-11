Polis ekipleri, konuya ilişkin yaptıkları çalışmalarda kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan 24 kaydı bulunan H.L.Y. (23) ile yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 7 kaydı bulunan E.İ'yi (28) gözaltına aldı.

Öte yandan, yapılan kontrollerde Ertekin'in vücudunun bazı bölgelerinde darp izlerinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatanın Erdem Ertekin (35) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erzurum'da bir kişi odunlukta ölü bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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