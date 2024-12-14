Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        AK Parti'li Hamza Dağ, partisinin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bize 2007'de ömür biçenler, bugün de ömür biçiyorlar, ömür biçmeye devam etsinler. Bu hareket 2035, 2053 ve 2071'de de iktidar olarak hizmetine devam edecektir, bu da böyle biline." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Hamza Dağ, partisinin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bize 2007'de ömür biçenler, bugün de ömür biçiyorlar, ömür biçmeye devam etsinler. Bu hareket 2035, 2053 ve 2071'de de iktidar olarak hizmetine devam edecektir, bu da böyle biline." dedi.

        Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi"nde yaptığı konuşmada, partisinin 23. yılında, 22 yıllık iktidar geçmişinde çok kritik virajda kongreler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bugüne kadar yaptıklarının tarihte ve milletin hizmetinde yerini aldığını dile getiren Dağ, "Kongreler, sadece bizim bir araya geldiğimiz, bir araya gelip konuşmalarını yaptığımız ve ayrıldığımız organizasyonlar değildir. Kongreler, geçmişimizi konuşup geleceğimizi planladığımız organizasyonlardır." dedi.

        Dağ, 23 yıl boyunca teşkilat olarak hiç yılmadıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "İçimizde bir tane yılan, bıkan, usanan yoktur. Bizi 23 yılda çok yıkmak istediler. Yıkmak için çok sayıda organizasyonlar yaptılar ama ne kapanma davalarıyla ne 17-25 Aralık'la ne Gezi olaylarıyla ne de 15 Temmuz'la... Kadın kollarımızın orada dedikleri gibi bir sözüyle meydanlara indik ve 15 Temmuz'da da bizi yıkamadılar ve bu 23 yıl boyunca Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresine hizmet ederken teşkilat olarak kapı kapı, cadde cadde, sokak sokak gezerken hiç yorulmadık, yılmadık, yıkılmadık.

        Bugüne kadar en kritik zamanlarda milletimizle yürüdük, bundan sonra da milletimizle yürümeye devam edeceğiz yani yılmadık, yıkılmadık, yorulmadık, yaptık, inşa ettik, şimdi de aynı şekilde yürüyüşümüze devam ediyoruz. 2035, 2053 ve 2071'de de biz varız. Yeni Gençlik Kolları Başkanı oldum, İzmir'de bana 'AK Parti'nin geleceği ANAP gibi olacak.' dediler, yıl 2007-2008. 2011, 2015, 2018 ve 2023 seçimlerinde yok. Önceki kongrede de yine bu salonda bu platformda bir konuşma yapmış ve '2023 seçimleri, Cumhuriyet tarihinin en sert seçimleri olacak.' demiştim. Bize 2007'de ömür biçenler, bugün de ömür biçiyorlar, ömür biçmeye devam etsinler. Bu hareket 2035, 2053 ve 2071'de de iktidar olarak hizmetine devam edecektir, bu da böyle biline. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erzurum'da atlı cirit sporcuları Türk bayraklarıyla...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erzurum'da atlı cirit sporcuları Türk bayraklarıyla...
        Erzurum'da sağlık çalışanları, dondurucu soğukta Gazze için yürüdü
        Erzurum'da sağlık çalışanları, dondurucu soğukta Gazze için yürüdü
        Erzurum'da Valilik ile Atatürk Üniversitesi arasında stratejik işbirliği iç...
        Erzurum'da Valilik ile Atatürk Üniversitesi arasında stratejik işbirliği iç...
        Ardahan ve Kars'ta 173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Ardahan ve Kars'ta 173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da karda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı
        Erzurum'da karda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili oluyor
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili oluyor