AK Parti'li Hamza Dağ, partisinin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bize 2007'de ömür biçenler, bugün de ömür biçiyorlar, ömür biçmeye devam etsinler. Bu hareket 2035, 2053 ve 2071'de de iktidar olarak hizmetine devam edecektir, bu da böyle biline." dedi.

Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi"nde yaptığı konuşmada, partisinin 23. yılında, 22 yıllık iktidar geçmişinde çok kritik virajda kongreler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar yaptıklarının tarihte ve milletin hizmetinde yerini aldığını dile getiren Dağ, "Kongreler, sadece bizim bir araya geldiğimiz, bir araya gelip konuşmalarını yaptığımız ve ayrıldığımız organizasyonlar değildir. Kongreler, geçmişimizi konuşup geleceğimizi planladığımız organizasyonlardır." dedi. Dağ, 23 yıl boyunca teşkilat olarak hiç yılmadıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İçimizde bir tane yılan, bıkan, usanan yoktur. Bizi 23 yılda çok yıkmak istediler. Yıkmak için çok sayıda organizasyonlar yaptılar ama ne kapanma davalarıyla ne 17-25 Aralık'la ne Gezi olaylarıyla ne de 15 Temmuz'la... Kadın kollarımızın orada dedikleri gibi bir sözüyle meydanlara indik ve 15 Temmuz'da da bizi yıkamadılar ve bu 23 yıl boyunca Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresine hizmet ederken teşkilat olarak kapı kapı, cadde cadde, sokak sokak gezerken hiç yorulmadık, yılmadık, yıkılmadık.