Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da başladı

Federasyon Başkanı Ali Oto, sezonun ilk organizasyonunu Erzurum'da düzenlemekten mutlu olduklarını ifade etti.

Seçmelerin ilk gününde sporcular büyük slalomda üç iniş yaptı. Seçmeler yarın yapılacak slalom yarışmalarıyla devam edecek.

Konaklı Kayak Merkezi'nde 45 sporcunun katımıyla düzenlenen müsabakalarda sporcular, milli takıma girmek için mücadele etti.

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