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        Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da başladı

        Türkiye Kayak Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçme Müsabakaları, Erzurum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:24
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        Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da başladı
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        Türkiye Kayak Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçme Müsabakaları, Erzurum'da başladı.

        Konaklı Kayak Merkezi'nde 45 sporcunun katımıyla düzenlenen müsabakalarda sporcular, milli takıma girmek için mücadele etti.

        Seçmelerin ilk gününde sporcular büyük slalomda üç iniş yaptı. Seçmeler yarın yapılacak slalom yarışmalarıyla devam edecek.

        Federasyon Başkanı Ali Oto, sezonun ilk organizasyonunu Erzurum'da düzenlemekten mutlu olduklarını ifade etti.

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