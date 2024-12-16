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        Erzurum'da çay ocağına pompalı tüfekle ateş eden zanlı tutuklandı

        Erzurum'da çay ocağına pompalı tüfek ile ateş açan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:38
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        Erzurum'da çay ocağına pompalı tüfekle ateş eden zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da çay ocağına pompalı tüfek ile ateş açan zanlı tutuklandı.

        Murat Paşa Mahallesi'nde dün bir çay ocağına gelen M.Ş.Ö. (19) ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.Ö. dışarıya çıkarak çay ocağına pompalı tüfek ile ateş açtı.

        Olay yerinden kaçan M.Ş.Ö, polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.Ş.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının, olay anında sarhoş olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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