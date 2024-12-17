GÜNCELLEME - Erzurum'da komşusunu boynundan bıçaklayan zanlı tutuklandı

Komşuların daha önce de çeşitli nedenlerden dolayı kavga ettikleri öğrenildi.

Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, polisler de şüpheli H.L'yi gözaltına aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merkez Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sercan Sokak'taki komşular H.L. (40) ile A.K. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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