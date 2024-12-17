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        GÜNCELLEME - Erzurum'da komşusunu boynundan bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da aralarında çıkan kavgada komşusunu bıçakla boynundan ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:32
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da komşusunu boynundan bıçaklayan zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da aralarında çıkan kavgada komşusunu bıçakla boynundan ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Merkez Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sercan Sokak'taki komşular H.L. (40) ile A.K. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönen olayda, A.K. boynundan bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, polisler de şüpheli H.L'yi gözaltına aldı.

        Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kavganın yaşandığı sokakta çalışma yaptı.

        Komşuların daha önce de çeşitli nedenlerden dolayı kavga ettikleri öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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