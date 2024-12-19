Çevre illerin valileri Erzurum'da düzensiz göçle mücadeleyi görüştü
Erzurum'da bir araya gelen çevre illerin valileri, düzensiz göçle mücadele konusundaki çalışmaları görüştü.
Erzurum'da bir araya gelen çevre illerin valileri, düzensiz göçle mücadele konusundaki çalışmaları görüştü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleşen 5. Koordinasyon Toplantısı'nda, bölgedeki düzensiz göçle mücadele çalışmaları ele alındı.
Toplantıya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kars Valisi Ziya Polat, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Erzurum İl Göç İdaresi Müdür Vekili Yunus Emre Akçay katıldı.
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