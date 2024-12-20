Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor

Proje kapsamında polisler, Hattat Hasan Çelebi Kız Öğrenci Yurdu, İbrahim Hakkı Fen Lisesi, Nenehatun ANadolu Kız Lisesi ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde toplam 900 öğrenciye sunum yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli, terör örgütleri tarafından yürütülen propagandayı etkisiz kılmak, terör örgütlerinin, üniversitedeki illegal yapılanmalarına katılımı engellemek ve azaltmak amacıyla çalışma yaptı.

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