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        Erzurum'da çığ düşmesi sonucu vefat eden judocunun cenazesi Kocaeli'ye gönderilecek

        Erzurum'un Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu vefat eden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, Kocaeli'ye gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:45
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        Erzurum'da çığ düşmesi sonucu vefat eden judocunun cenazesi Kocaeli'ye gönderilecek
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        Erzurum'un Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu vefat eden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, Kocaeli'ye gönderilecek.

        Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu yaralanan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

        Hastane morgundan alınan Yazgan'ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Cenazenin, akşam saatlerinde hava yoluyla Yazgan'ın ailesinin yaşadığı Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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