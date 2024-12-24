Erzurum'da "Eğitim ve Bilişim" paneli düzenlendi

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD), teknolojideki gelişmelerin eğitim modelleriyle entegrasyonunun ele alındığı "Eğitim ve Bilişim" paneli Erzurum'da düzenlendi.

TBD Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'ndaki programda, derneklerinin 1971'de bilişim teknolojileriyle toplumun kalkınması hedefiyle kurulduğunu söyledi.

Derneğin eğitim ve bilişim alanlarında birçok çalışma yaptığını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Toplumda sayısal okuryazarlığı artırma ve dijital becerilerin gelişmesi için çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Eğitim konusunda bir diğer hedef kitlemiz gençler. Hedefimiz, bilişim teknolojileriyle dijital çağı yakalayarak gençlerin dijital yeteneklerini artırmak. Savunma sanayisindeki başarıyı bilişime de yaymak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 300'e yakın dijital dönüşüm ofisinde siber güvenlik eğitimleri verdik. Yapay zeka konusunda farklı mühendislik dallarından gelen arkadaşlarımıza 172 saat eğitim vererek, onları iş olanağını garanti ederek sertifikalandırıyoruz."