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        Erzurum'da "Eğitim ve Bilişim" paneli düzenlendi

        Türkiye Bilişim Derneğince (TBD), teknolojideki gelişmelerin eğitim modelleriyle entegrasyonunun ele alındığı "Eğitim ve Bilişim" paneli Erzurum'da düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:35
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        Erzurum'da "Eğitim ve Bilişim" paneli düzenlendi
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        Türkiye Bilişim Derneğince (TBD), teknolojideki gelişmelerin eğitim modelleriyle entegrasyonunun ele alındığı "Eğitim ve Bilişim" paneli Erzurum'da düzenlendi.

        TBD Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'ndaki programda, derneklerinin 1971'de bilişim teknolojileriyle toplumun kalkınması hedefiyle kurulduğunu söyledi.

        Derneğin eğitim ve bilişim alanlarında birçok çalışma yaptığını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

        "Toplumda sayısal okuryazarlığı artırma ve dijital becerilerin gelişmesi için çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Eğitim konusunda bir diğer hedef kitlemiz gençler. Hedefimiz, bilişim teknolojileriyle dijital çağı yakalayarak gençlerin dijital yeteneklerini artırmak. Savunma sanayisindeki başarıyı bilişime de yaymak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 300'e yakın dijital dönüşüm ofisinde siber güvenlik eğitimleri verdik. Yapay zeka konusunda farklı mühendislik dallarından gelen arkadaşlarımıza 172 saat eğitim vererek, onları iş olanağını garanti ederek sertifikalandırıyoruz."

        TBD Erzurum Şube Başkanı Nermin Çakmak da programın düzenlenmesinde katkı sağlayan paydaş kurumlara teşekkür etti.

        Açılış konuşmalarının ardından Yazıcı'nın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü proje görevlisi Halil Emre Seçgin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademi Koordinatörü Rıza Budak ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Özel, teknolojideki gelişmelerin eğitim modelleriyle entegrasyonu konusunda görüşlerini paylaştı.

        Valilik, Atatürk Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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