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        Erzurum'da 7 kilo 600 gram uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu zanlı tutuklandı

        Erzurum'da, 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:52
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        Erzurum'da 7 kilo 600 gram uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da, 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakliyle ilgili mücadele konusunda çalışmalarına devam ediyor.

        Uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, narkotik dedektör köpeğinin araç içerisinde tepki vermesi üzerine arama yaptı.

        Ekipler, yolcu koltuğu altındaki döşemeye gizlenmiş 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirdi.

        İran uyruklu M.Z. (32) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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