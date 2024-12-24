Erzurum'da 7 kilo 600 gram uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu zanlı tutuklandı

Ekipler, yolcu koltuğu altındaki döşemeye gizlenmiş 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirdi.

Uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, narkotik dedektör köpeğinin araç içerisinde tepki vermesi üzerine arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakliyle ilgili mücadele konusunda çalışmalarına devam ediyor.

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