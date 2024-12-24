Snowboard Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da başladı

Federasyon Başkanı Ali Oto, organizasyona katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarı dileğinde bulundu.

Seçmelerin ilk gününde büyük slalomda 15 yaş üstü sporcular 4, diğer kategorilerdeki sporcular ise 3 iniş gerçekleştirdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 94 sporcu katıldı. Sporcular, 13 yaş altı, 15 yaş altı ve 15 yaşından büyükler kategorilerinde milli takıma girmek için mücadele etti.

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