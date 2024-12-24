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        Snowboard Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da başladı

        Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 19:26 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:33
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        Snowboard Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da başladı
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        Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da başladı.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 94 sporcu katıldı. Sporcular, 13 yaş altı, 15 yaş altı ve 15 yaşından büyükler kategorilerinde milli takıma girmek için mücadele etti.

        Seçmelerin ilk gününde büyük slalomda 15 yaş üstü sporcular 4, diğer kategorilerdeki sporcular ise 3 iniş gerçekleştirdi.

        Seçmeler, yarın yapılacak yarışmalarla devam edecek.

        Federasyon Başkanı Ali Oto, organizasyona katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarı dileğinde bulundu.

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