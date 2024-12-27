Erzurum ve Ardahan karla beyaza büründü

Yüksek kesimleri karla kaplı Erzurum ile Ardahan'ın kent merkezlerinde, kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan yoğun yağışla kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.

Kar ve buzlanmadan dolayı maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği kentte, tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte zorluk çekti.