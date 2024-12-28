Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kış turizm merkezi Erzurum'un tanınırlığı "başkentlik" ünvanlarıyla artacak

        YUNUS HOCAOĞLU - Son yıllarda ülkenin özellikle kış turizmi açısından parlayan yıldızı olan Erzurum'un, "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ve "2025 Turizm Başkenti" ünvanlarıyla tanınırlığı artacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kış turizm merkezi Erzurum'un tanınırlığı "başkentlik" ünvanlarıyla artacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        YUNUS HOCAOĞLU - Son yıllarda ülkenin özellikle kış turizmi açısından parlayan yıldızı olan Erzurum'un, "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ve "2025 Turizm Başkenti" ünvanlarıyla tanınırlığı artacak.

        Havası, suyu, sıra dağları, kışın beyaz yazın ise yemyeşil görüntüsüyle dikkati çeken kent, Tortum, Uzundere gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçelerinde bulunan mavi boncuk yedi gölleriyle her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor.

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen ve 6-12 Ocak'ta Palandöken'de düzenlenecek Kış Oyunları'na hazırlanan şehirde, yıl boyu kültür, sanat, gastronomi ve spor alanlarında kapsamlı etkinlikler düzenlenecek.

        Şehir, mart ayında Dünya Snowboard Kupası, mayısta Kar Dizi Festivali, temmuzda Yaz Oyunları, ağustosta Uluslararası Bisiklet Turnuvası gibi çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapacak.

        - "Burada kendinizi adeta açık hava müzesinde gibi hissedersiniz"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, kentin 2025 yılında iki büyük organizasyona "başkentlik" yapacak olmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Erzurum'un 6 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu anlatan Yer, şöyle konuştu:

        "Doğa ve tarihin iç içe geçtiği, her mevsimi ayrı güzellikler sunan, kültürel ve doğal zenginlikleriyle keşfedilmesi ve görülmesi gereken kadim bir şehir. Bizans'tan Saltuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e giden süreci, tarihi ve kültürel varlığıyla adım adım takip edilebilir. Burada kendinizi adeta açık hava müzesinde gibi hissedersiniz. Tadı damakta kalan özellikle ayran aşı, cağ kebabı, kadayıf dolması ve coğrafi işaretli onlarca ürünü buraya gelenler tadabilir."

        Yer, kentin bu özelliklerinin yanı sıra Palandöken Kayak Merkezi'yle de öne çıktığına işaret ederek, "Şehrimiz daha önce de uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptı ama ilk kez iki büyük organizasyona başkentlik yapıyor. Bu bizim için çok kıymetli ve değerli. Şehrimizin tanıtımı ve ulaşılabilirliği açısından bizi memnun edecek. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi özellikle 2025 yılında bu güzellikleri birlikte paylaşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!

        Benzer Haberler

        Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Erzurum Valiliğinden kayak merkezlerine yönelik kurumlara ve özel işletmele...
        Erzurum Valiliğinden kayak merkezlerine yönelik kurumlara ve özel işletmele...
        Erzurum'da 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Erzurum'da 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Erzurum ve Ardahan karla beyaza büründü
        Erzurum ve Ardahan karla beyaza büründü
        Erzurum emniyeti, terör ve şiddete "Kara Fatma" tiyatrosuyla dikkati çekti
        Erzurum emniyeti, terör ve şiddete "Kara Fatma" tiyatrosuyla dikkati çekti
        Erzurum ve Bingöl Valileri, bölgeleri birbirine bağlayacak Çirişli Tüneli'n...
        Erzurum ve Bingöl Valileri, bölgeleri birbirine bağlayacak Çirişli Tüneli'n...