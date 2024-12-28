Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kaybolan öğretmenin cesedi nehirde bulundu

        Erzurum'da 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmenin cesedi, Karasu Nehri'nde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 23:48 Güncelleme: 28.12.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kaybolan öğretmenin cesedi nehirde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmenin cesedi, Karasu Nehri’nde bulundu.

        Yakutiye ilçesinin Altın Bulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül’ün (39) aracının dün terk edilmiş vaziyette bulunduğu Aşkale ilçesi yakınlarındaki Karasu Nehri’nde başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, nehirde ve çevresinde yaptıkları aramalar sonucu öğretmenin cesedini suda buldu.

        Ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı Bülbül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

        Bölgede arama çalışmalarını takip eden Bülbül’ün yakınları, cenazenin bulunmasıyla gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Kayıp Sabit öğretmenin cansız bedeni, Karasu Nehri'nde bulundu (2)
        Kayıp Sabit öğretmenin cansız bedeni, Karasu Nehri'nde bulundu (2)
        Kayıp Sabit öğretmen, Karasu Nehri'nde aranıyor
        Kayıp Sabit öğretmen, Karasu Nehri'nde aranıyor
        Erzurum ve Kars'ta 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Kars'ta 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan öğretmeni arama çalışması başlatıldı
        Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan öğretmeni arama çalışması başlatıldı
        Erzurum'da 158 üreticiye süt sağım makinesi dağıtıldı
        Erzurum'da 158 üreticiye süt sağım makinesi dağıtıldı
        Erzurum'da başına kar ve buz düşen çocuğun yaralanması kamerada
        Erzurum'da başına kar ve buz düşen çocuğun yaralanması kamerada