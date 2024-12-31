Erzurum, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Kent merkezi ile Göle ilçesinde soğuk hava buzlanmaya neden oldu.

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Ağaçların kırağı kapladığı kente, Munzur ve Pülümür vadilerindeki dereler ile şelaleler kısmen buz tuttu.

Bazı vatandaşlar da soğuktan korumak için araçlarının üstünü battaniye ve örtülerle kapattı.

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dereler, şadırvanlar ve şelaleler buz tuttu, kent merkezlerinde sis oluştu.

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