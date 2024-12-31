Erzurum, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu
Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dereler, şadırvanlar ve şelaleler buz tuttu, kent merkezlerinde sis oluştu.
Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dereler, şadırvanlar ve şelaleler buz tuttu, kent merkezlerinde sis oluştu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kapalı otobüs duraklarının camları buz tuttu.
Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtı oluştu, şadırvanlar dondu.
- Ağrı
Ağrı'da, soğuk hava nedeniyle araç camları buzla kaplandı.
Bazı vatandaşlar da soğuktan korumak için araçlarının üstünü battaniye ve örtülerle kapattı.
Yer yer ovayı ve dağları kaplayan sis, dronla görüntülendi.
- Tunceli
Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle bazı caddelerde buzlanma oluştu.
Ağaçların kırağı kapladığı kente, Munzur ve Pülümür vadilerindeki dereler ile şelaleler kısmen buz tuttu.
Bölgedeki bazı dağların zirvelerini sis bulutları kapladı.
- Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Kent merkezi ile Göle ilçesinde soğuk hava buzlanmaya neden oldu.
Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.