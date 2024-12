Erzurum'da vatandaşlar çatılardaki kar ve buz tehlikesine çözüm bulunmasını istiyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da vatandaşlar, kışın çatılarda oluşan kar ve buz tehlikesine karşı çözüm bulunmasını talep ediyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, çatılarda oluşan kar ve buz birikintileri tehlike oluşturuyor.

Ani sıcaklık değişimiyle çatılardan düşen kar ve buz kütleleri, ölüm ve yaralanmalara neden olurken, araçlarda da ağır hasara yol açıyor.

Vatandaşlardan Ravza Karaduman da buz düşmesi nedeniyle tehlike geçirdiğinden bahsederek, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Nisa Çevik ise her yıl aynı sorunla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Hepimizin bir dakikada her şeyi değişebilir. Bir dakikada düşebilir. Korkuyoruz. Başıma gelmedi ama her an gelebilir." ifadesini kullandı.