Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da vatandaşlar çatılardaki kar ve buz tehlikesine çözüm bulunmasını istiyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da vatandaşlar, kışın çatılarda oluşan kar ve buz tehlikesine karşı çözüm bulunmasını talep ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da vatandaşlar çatılardaki kar ve buz tehlikesine çözüm bulunmasını istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da vatandaşlar, kışın çatılarda oluşan kar ve buz tehlikesine karşı çözüm bulunmasını talep ediyor.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, çatılarda oluşan kar ve buz birikintileri tehlike oluşturuyor.

        Ani sıcaklık değişimiyle çatılardan düşen kar ve buz kütleleri, ölüm ve yaralanmalara neden olurken, araçlarda da ağır hasara yol açıyor.

        Kentteki vatandaşlar ile esnaf, her yıl kış mevsiminde büyük tehlike oluşturan ve en son üniversiteli bir gencin hayattan kopmasına neden olan çatılardaki karlara karşı çözüm bulunmasını istiyor.

        - "Teknoloji çağındayız, çatı sistemi çözülemeyecek sistem değil"

        Çaykara Caddesi'nde esnaflık yapan Sinan Yaylalı, AA muhabirine, buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikeler nedeniyle iş yapamadıklarını anlattı.

        Dükkanın önünü çatıdaki düşme tehlikelerinden dolayı kapattığını ifade eden Yaylalı, "Çatılara sistem getirilmesi lazım. Geçen bir öğrenci arkadaşımız rahmetli oldu, çok üzüldük. Her sene Erzurum'da buna benzer olaylar yaşanıyor. Ağır şartlarda yaşıyoruz. Burası kış memleketi. Teknoloji çağındayız, çatı sistemi çözülemeyecek sistem değil. Mutlaka mühendisler farklı çözümler getirebilir." dedi.

        - "Çatılarda ısıtma olmalı"

        Çatıdan kar ve buz düşme tehlikesi nedeniyle kafesinin önünü kapatan esnaf Ömer Atik ise bina yöneticilerinin bu konuda çok duyarlı olmasını istedi.

        Atik, "Esnafımızın da vatandaşımızın da çok dikkat etmesi lazım. Bina yöneticileri bu işlere bakmıyor. Her şeyi belediyeden, itfaiyeden bekliyorlar. Biz elimizden geldiği kadar kendi imkanlarımızla gerekeni yapıyoruz. Kimse geçmesin diye nöbetçi de koyuyoruz. Çatılarda ısıtma olmalı. Olmayınca bu sıkıntı sürekli oluyor. Erzurum'da bu konu büyük sorun. Yetkililerin bunun önlemini alması lazım." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Ravza Karaduman da buz düşmesi nedeniyle tehlike geçirdiğinden bahsederek, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

        Nisa Çevik ise her yıl aynı sorunla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Hepimizin bir dakikada her şeyi değişebilir. Bir dakikada düşebilir. Korkuyoruz. Başıma gelmedi ama her an gelebilir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 119 veteriner hekim adayı beyaz önlük giydi
        Erzurum'da 119 veteriner hekim adayı beyaz önlük giydi
        Gençlik merkezleri Erzurum'da sanattan spora gençlerin buluşma noktası oluy...
        Gençlik merkezleri Erzurum'da sanattan spora gençlerin buluşma noktası oluy...
        Erzurum, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu
        Erzurum, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu
        Türk Kızılay'dan Osmanlı saraylarını süsleyen 'Bardız kilimi' için proje
        Türk Kızılay'dan Osmanlı saraylarını süsleyen 'Bardız kilimi' için proje
        Erzurum'da futbol maçı oynadıktan sonra kalp krizi geçiren kişi öldü
        Erzurum'da futbol maçı oynadıktan sonra kalp krizi geçiren kişi öldü
        Erzurum'da et ve süt verimliliğini artırmanın yolları görüşüldü
        Erzurum'da et ve süt verimliliğini artırmanın yolları görüşüldü