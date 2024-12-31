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        Erzurum'da kızıl tilkinin karlı arazide yiyecek araması kamerada

        Erzurum'da doğada aç kalan kızıl tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:32
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        Erzurum'da kızıl tilkinin karlı arazide yiyecek araması kamerada
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        Erzurum'da doğada aç kalan kızıl tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        Erzurum Ovası'nda yürüyüşe çıkan fotoğrafçı Ahmet Tarkan Salman, karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilkiyle karşılaştı.

        Tarkan, kızıl tilkinin karlı arazideki hareketlerini kamerasıyla kayda aldı.

        Görüntülerde, tilkinin bir müddet sabit kalıp avını gözetleyip iz sürmesi, ardından zıplayarak kara gömülmesi, daha sonra çevreyi incelemesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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