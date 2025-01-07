Erzurum Şehir Hastanesi'nde akşam poliklinik hizmeti başladı

Erzurum Şehir Hastanesi ile Horasan, Karayazı, Hınıs, Oltu, Tortum ve Tekman'daki ilçe hastanelerinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Şehir Hastanesi, Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hınıs, Horasan, Karayazı, Oltu, Tekman, Tortum'daki ilçe devlet hastanelerinde ocak ayında mesai saati dışında poliklinik hizmeti başladı.

Buna göre Erzurum Şehir Hastanesi'nde, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, kulak burun boğaz, göz, ortopedi, çocuk immünoloji ve alerji, çocuk endokrin, çocuk nöroloji, cildiye, göğüs, göğüs cerrahı, psikiyatri, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, gastroenteroloji, patoloji, radyoloji, nükleer tıp birim ve poliklinikleri ile Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve 6 ilçedeki hastanelerde akşam muayene hizmeti sunuluyor.