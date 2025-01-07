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        Erzurum Şehir Hastanesi'nde akşam poliklinik hizmeti başladı

        Erzurum Şehir Hastanesi ile Horasan, Karayazı, Hınıs, Oltu, Tortum ve Tekman'daki ilçe hastanelerinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:23
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        Erzurum Şehir Hastanesi'nde akşam poliklinik hizmeti başladı
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        Erzurum Şehir Hastanesi ile Horasan, Karayazı, Hınıs, Oltu, Tortum ve Tekman'daki ilçe hastanelerinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Şehir Hastanesi, Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hınıs, Horasan, Karayazı, Oltu, Tekman, Tortum'daki ilçe devlet hastanelerinde ocak ayında mesai saati dışında poliklinik hizmeti başladı.

        Buna göre Erzurum Şehir Hastanesi'nde, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, kulak burun boğaz, göz, ortopedi, çocuk immünoloji ve alerji, çocuk endokrin, çocuk nöroloji, cildiye, göğüs, göğüs cerrahı, psikiyatri, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, gastroenteroloji, patoloji, radyoloji, nükleer tıp birim ve poliklinikleri ile Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve 6 ilçedeki hastanelerde akşam muayene hizmeti sunuluyor.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak ve sağlık hizmeti kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Bu kapsamda hastanelerde akşam polikliniklerine devam ettiklerini aktaran Bedir, "Akşam polikliniği olmayan ilçelerimizde hekimlerimizin randevu kapasiteleri artırılmış olup ihtiyaç durumunda bu ilçelerde de planlama yapılacaktır. Desteklerinden ötürü hekim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.182 nolu numarayı arayarak veya cep telefonunda MHRS uygulaması üzerinden randevu oluşturarak muayenelerimizi yaptırabiliriz. Herkes için sağlık diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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