Erzurum'da otomobil üniversite kampüsündeki durağa çarptı
Erzurum'da otomobil, Atatürk Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin sıklıkla kullandığı durağa çarptı.
Erzurum'da otomobil, Atatürk Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin sıklıkla kullandığı durağa çarptı.
Sabah saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DYG 124 plakalı otomobil, üniversite kampüsündeki durağa çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.
Üniversite öğrencilerinin sıklıkla kullandığı durakta meydana gelen kazada, olay anında kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı.
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