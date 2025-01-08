Erzurum'da EİT 2025'in üçüncü gün yarışları sona erdi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın üçüncü gün yarışları tamamlandı.

Organizasyonda bugün alp disiplini, snowboard, sürat pateni (short track) ve curling ile kar voleybolu müsabakaları yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezi ile Curling ve Buz Pateni salonlarında düzenlenen yarışlarda, bugün 312 sporcu mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu 2025 faaliyet programında da yer alan Alp Disiplini ve Snowboard FIS Çocuk Kupası müsabakaları tamamlandı. Palandöken Kayak Merkezinde organize edilen ve 2 gün süren müsabakalar sonrasında milli sporcular, 14 altın, 20 gümüş, 17 bronz olmak üzere toplam 51 madalya kazandı. Milliler, Alp disiplininde ise 6 altın, 12 gümüş ve 9 bronz elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, organizasyonda dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışlar, 12 Ocak'a kadar devam edecek. Üçüncü gün yarışlarında sonuçlar şöyle: - Alp Disiplini Çocuklar Kupası: - Slalom:

- 12 yaş altı kadınlar: 1 - Yıbıng Wang (Çin) 2- Bade Öğücü (Türkiye) 3- Cansu İkra Akçay (Türkiye) - 12 yaş altı erkekler: 1- Kaan Kalafatoğlu (Türkiye) 2- Selim Taşkent (Türkiye) 3- Selim Kıyıcı (Türkiye) - 14 yaş altı kadınlar: 1- Elızabete Allena (Avusturya)

2- Feriha Defne Çelebi (Türkiye) 3- Selin Coşkun (Türkiye) - 14 yaş altı erkekler: 1- Edvards-Kateınıs Veıts (Avusturya) 2- Aslan Başaran Ulusoy (Türkiye) 3- Eren Okumuş (Türkiye) - 16 yaş altı kadınlar: 1- Alev Nur Taşkent (Türkiye) 2- Berra Kartal (Türkiye)

3- Ayşe İdil Aydın (Türkiye) - 16 yaş altı erkekler: 1- Rıfat Hamza Taş (Türkiye) 2- Ömer Gökpınar (Türkiye) 3- Ilya Kalhor (İran) - Büyük Slalom: - 12 yaş altı kadınlar: 1- Yıbıng Wang (Çin) 2- Sare Erdemir (Türkiye) 3- Irmak Demir (Türkiye) - 12 yaş altı erkekler:

1- Rüzgar Atilla (Türkiye) 2- Selim Kıyıcı (Türkiye) 3- Şan Gürdil (Türkiye) - 14 yaş altı kadınlar: 1- Tan Yuxuan (Çin) 2- Ada Orhon (Türkiye) 3- Elizabete Allena (Avusturya) - 14 yaş altı erkekler: 1- Edvards-Kateınıs Veıts (Avusturya) 2- Ubeyde Hanifi Turan (Türkiye)

3- Eren Okumuş (Türkiye) - 16 yaş altı kadınlar: 1- Alev Nur Taşkent (Türkiye) 2- Ayşe İdil Aydın (Türkiye) 3- Berra Kartal (Türkiye) - 16 yaş altı erkekler: 1- Rıfat Hamza Taş (Türkiye) 2- Kerem Çalış (Türkiye) 3- Arda Aydın (Türkiye) - Snowboard dereceye giren sporcular:

- 13 yaş altı kadınlar: 1- Zeynep Dila Aslantaş (Türkiye) 2- Havva İnci Ekinci (Türkiye) 3- Ayşe Naz Ogras (Türkiye) - 13 yaş altı erkekler: 1- Emre Aden Giba (Türkiye) 2- Hamza Yiğit Karslı (Türkiye) 3- Can Soysal (Türkiye) - 15 yaş altı kadınlar: 1- Mila Tuncel (Türkiye)

2- Meyra Korkmaz (Türkiye) 3- Zeynep Nisa Yerebasmaz (Türkiye) - 15 yaş altı erkekler: 1- Arda Kuçbay (Türkiye) 2- Ömer Faruk Deliktaş (Türkiye) 3- Orhun Atilla Yılmaz (Türkiye) - Curling 17 yaş altı Karışıklar Palandöken Kupası: - Akdağ SK:10 - Erzurum Hüma SK:1 - Erzurum Yıldız SK:3 - Çelebi Akademi SK:9

- 16 Yıldız SK:0 - Çelebi SK:9 - Samsun İl Karması:4 - Erzurum Curling Akademi SK:6 - Çelebi SK:3 - Samsun İl Karması:7 - Kuzey Yamacı SK:8 - 16 Yıldız SK:1 - Çığ SK:7 - Çelebi Akademi SK:2 - Erzurum Hüma SK:4 - Erzurum Yıldız SK:6 - Sürat pateni (short track): - Genç Kadınlar E Grubu:

1- Zehra Betül Toköz 2- Masal Mina Cağlayan 3- Livanur Sezgin - Genç Erkekler E Grubu: 1- Yusuf Eren Abuş 2- Muhammed Ali Esen 3- Ali Ahmed Çakar - Genç Kadınlar F Grubu: 1- İkra Su Gürbüz 2- Ayşe Demirci 3- Asya Nas Güldüren - Genç Erkekler F Grubu:

1- Abdülhamit Toköz 2- Haktan Ca Sıçrar 3- Emir Faruk Aktaş - Genç Kadınlar D Grubu: 1- Zehra Nur Aktı 2- Azra Ceren Abuş 3- Ayşe Reyhan Uçan - Genç Erkekler D Grubu: 1- Selim Pehlivanoğlu 2- Yaser Teber 3- Yunus Emre Polar - Genç Kadınlar C Grubu:

1- Efsa Polat 2- Defne Çiğdem 3- Şevval Naz Çolak - Genç Erkekler C Grubu: 1- İlyas Karadağ 2- Yusuf Miraç Uludağ 3- Emir Kaner Aydın - Kadınlar Kategorisi: 1- Derya Karadağ 2- Nisa Nur Fidan 3- Kardelen Polat - Erkekler Kategorisi

1- Berat Efe Dal 2- Mehmet Talha Yıldız 3- Muhammed Ukbe Teber - 2000 metre genç kadınlar C-D grubu bayrak yarışı: 1- Özel Karadağ Spor Kulübü 2- Salkar Spor Kulübü 3- Özel Zeus Spor Kulübü - Kar Voleybolu: - Erkekler: - Venta Gayrimenkul Spor Liseliler:0 - Fatih Koçak Otomotiv Ex Voley:2