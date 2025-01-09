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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:14
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:KazımKarabekir

        Hakemler: Yunus Dursun, Süleyman Özay, Nurettin Dinçer Demir

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay (Dk. 79 Ömer Arda Kara), Cengizhan Bayrak, Süleyman Koç (Dk. 75 Gökhan Akkan), Özgür Sert, Süleyman Enes Karakaş, Muhammed Furkan Özhan, Tasev (Dk. 66 Mamba ), Koray Kılınç (Dk. 66 Mustafa Fettahoğlu )

        Göztepe : Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 46 Koray Günter), Victor Hugo, Matsukı (Dk. 65 Furkan Malak), Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 46 Miroshi), Bokele (Dk. 46 Nielesen), Ogün Bayrak, Romulo (Dk. 46 Nazım Sangare)

        Gol: Dk. 21 Victor Hugo (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Romulo (Göztepe), Dk. 56 Salih Sarıkaya (Erzurumspor FK),

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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