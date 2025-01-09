Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:KazımKarabekir
Hakemler: Yunus Dursun, Süleyman Özay, Nurettin Dinçer Demir
Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay (Dk. 79 Ömer Arda Kara), Cengizhan Bayrak, Süleyman Koç (Dk. 75 Gökhan Akkan), Özgür Sert, Süleyman Enes Karakaş, Muhammed Furkan Özhan, Tasev (Dk. 66 Mamba ), Koray Kılınç (Dk. 66 Mustafa Fettahoğlu )
Göztepe : Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 46 Koray Günter), Victor Hugo, Matsukı (Dk. 65 Furkan Malak), Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 46 Miroshi), Bokele (Dk. 46 Nielesen), Ogün Bayrak, Romulo (Dk. 46 Nazım Sangare)
Gol: Dk. 21 Victor Hugo (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 36 Romulo (Göztepe), Dk. 56 Salih Sarıkaya (Erzurumspor FK),
ERZURUM
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