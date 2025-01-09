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        DAGC Başkanı Özsoy'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:52
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        DAGC Başkanı Özsoy'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Özsoy, mesajında, sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle bu günü bayram değil, "dayanışma günü" olarak kutladıklarını aktardı.

        Basın sektörünün zor bir dönemden geçtiğini, mesleki yasaların çıkarılmasından basın özgürlüğüne kadar birçok konuda düzenlemenin beklendiğini dile getiren Özsoy, "Medya sektörü, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin farkında olmadan ya da bilerek ötelenmesi gibi sorunlarla karşı karşıyadır." dedi.

        Özsoy, Türkiye'de gazetecilik ve mesleği kimlerin yapabileceğini belirleyen "Gazetecilik Meslek Yasası"na acilen ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Günümüzde böyle bir yasa olmayınca dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın 'gazeteciyim' diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Gazetecilik mesleğinde bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası' teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılmalıdır. İnternet haberciliğinin gelişim gösterdiği günümüzde bu alanında faaliyet gösteren kurumsal haber sitelerinin düzenleme çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda basın kuruluşu statüsü kazanması ve çalışanlarının da basın emekçisi olarak kabul edilmesi sevindiricidir."

        Meslektaşlarının bir diğer önemli sorununun da emeklilikte fiili hizmet süresi zammından yararlana bilinmesinin, "basın kartı" şartına bağlandığının altını çizen Özsoy, "Gazetecilik mesleği basın kartı sahibi olma koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmeli, basın kartı sahibi ve çeşitli nedenlerle basın kartı alamayan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammı geri verilmelidir. Önerimiz ise siyasetçilerden, hukukçulardan, bürokratlardan, akademisyenlerden, sendikalardan, medya kuruluşlarından ve basın meslek örgütlerinden temsilcilerin bir araya gelmesi, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından hazırlanan 'Basın Meslek Yasası'nı ele alması ve bu yasanın gerekli düzenlemelerle Türkiye'ye kazandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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