Erzurum'da evde gaz sıkışması sonucu patlama oldu, 4 kişi yaralandı

İlçenin Cami Kebir Mahallesi'nde, 2 katlı müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama oldu ve ardından yangın çıktı.

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