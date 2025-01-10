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        Erzurum'da evde gaz sıkışması sonucu patlama oldu, 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:18
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        Erzurum'da evde gaz sıkışması sonucu patlama oldu, 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        İlçenin Cami Kebir Mahallesi'nde, 2 katlı müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama oldu ve ardından yangın çıktı.

        Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerince Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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