Erzurum'da evde gaz sıkışması sonucu patlama oldu, 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İlçenin Cami Kebir Mahallesi'nde, 2 katlı müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama oldu ve ardından yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerince Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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