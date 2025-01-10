Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal, gazeteciliğin, toplumun doğru bilgilendirilmesi adına büyük bir sorumluluk taşıyan, fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek dalı olduğunu söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yapan Birdal, bütün basın mensuplarının gününü kutladı.

Birdal, "Gazetecilik, toplumun doğru bilgilendirilmesi adına büyük bir sorumluluk taşıyan, fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek dalıdır. Zorluklarla dolu bu mesleği, halkın haber alma hakkını savunarak onurlu bir şekilde sürdüren tüm gazetecilere teşekkür ediyorum. Gazetecilerimizin, halkın doğru bilgiye ulaşabilmesi için gösterdiği çabayı takdir ediyor, her birinin gazetecilik mesleğine olan katkılarının devamını diliyorum. Bu özel günde, basta yerel gazetecilerimiz olmak üzere tüm gazetecilere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.