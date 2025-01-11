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        Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:40 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:40
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        Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte aç kalan 3 kurt, yiyecek bulmak için Yakutiye ilçesi Güzelova Mahallesi'ne indi.

        Mahalledeki sokak aralarında ilerleyen kurtlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde kurtların bir köpeği kovalaması ve durumu fark eden bir kişinin elinde sopayla dışarıya çıkması yer alıyor.

        Kayıtlarda kurtların daha sonra sokak aralarından hızla ayrılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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