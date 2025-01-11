Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Görüntülerde kurtların bir köpeği kovalaması ve durumu fark eden bir kişinin elinde sopayla dışarıya çıkması yer alıyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte aç kalan 3 kurt, yiyecek bulmak için Yakutiye ilçesi Güzelova Mahallesi'ne indi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.