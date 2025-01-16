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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:43
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 84, Kartalkaya'da 80, Uludağ'da 69, Sarıkamış'ta 64, Erciyes'te 54, Hakkari'de 53, Yıldız Dağı'nda 50, Zigana'da 47, Mersivan'da 40, Kop'ta 39, Davraz ve Hesarek'te 38, Çambaşı'nda 32, Gevaş Abalı'da 22, Yedikuyular'da 20, Ilgaz'da 19, Murat Dağı'nda 18, Denizli ve Saklıkent'te 16, Yalnızçam'da 15 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 16.01.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken KY -5 -1
        Ergan KY -1 2
        Palandöken 2 KY -3 -1
        Nemrut KY -2 1
        Kartalkaya KY -4 -3
        Uludağ HKY -2 0
        Sarıkamış KY -5 2
        Hakkari ÇB -16 -3
        Yıldız Dağı KY 0 2
        Zigana GSY 12 19
        Erciyes KY -4 0
        Kop KY -3 3
        Davraz S -3 3
        Hesarek KY -3 0
        Gevaş Abalı KY -3 4
        Ilgaz KY -2 1
        Murat Dağı ÇB -2 3
        Denizli S -4 5
        Saklıkent S -2 6
        Yalnızçam KY -11 -1
        Yıldıztepe KY -2 1

        (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, S: Sisli)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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