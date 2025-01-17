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        Doğu Anadolu'daki 7 ilde öğrenciler karnelerini aldı

        Erzurum, Tunceli, Ardahan, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:54 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:54
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        Doğu Anadolu'daki 7 ilde öğrenciler karnelerini aldı
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        Erzurum, Tunceli, Ardahan, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

        Erzurum'da 1365 okulda öğrenim gören 176 bin 474 öğrenci, karne alıp yarıyıl tatiline girdi.

        Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken ilçesinde bulunan Dereboğazı ilk ve ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Çiftçi, ardından sınıflara geçip öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Çocuklara çeşitli hediyeler veren Çiftçi, öğrencilere ara tatili kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.

        Çiftçi, gazetecilere, okulda karne dağıtarak öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

        Öğrenci ve öğretmenlere hayırlı tatiller dileyen Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerimize tavsiyem ara tatilde karnelerine bakmaları, eksikliklerini görmeleri ve 2. dönem daha çok çalışmaları ve gayret etmeleri. İlimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün aldıkları tedbirler neticesinde herhangi bir kayda değer bir olay olmadan ilk dönemi tamamlamış olduk. İnşallah ikinci dönem de tedbirlerimizi artıracağız, okul güvenliğini daha da artırmak suretiyle okullarımızda dah güvenli ortam sağlamak suretiyle eğitim öğretim yılına kaldığımız yerden devam edeceğiz."

        - Tunceli

        Tunceli'de de 10 bin 200 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Öğretmenlerle sohbet eden Tekbıyıkoğlu, öğrencilere karne ve hediyelerini vererek tebrik etti.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da 15 bin bir öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Vali Hayrettin Çiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Cemal Zekiye Vatan İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Öğrencilerden tatillerini iyi değerlendirmelerini isteyen Vali Çiçek, "Bugün sizinle birlikte olmanın, sizlere karnelerinizi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Çiçek ile Uzantı, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de verdi.

        - Erzincan

        Erzincan'da da 282 okulda, 3 bin 617 öğretmenin eğitim verdiği 41 bin 540 öğrenci, karnelerini aldı.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile STK temsilcileri, Mehmetçik Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

        Okula gelişinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Aydoğdu, öğrencilere karne dağıtıp, onlarla sohbet etti.

        Aydoğdu, öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

        - Ağrı

        Ağrı'daki tüm okullarda öğrencilere karneleri verildi.

        İl merkezindeki Alpaslan Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı.

        Iğdır'daki 302 okulda 52 bin 708 öğrenci karne heyecanı yaşadı ve gerçekleştirilen törenlerde öğrencilere karneleri dağıtıldı.

        - Kars

        Kars'ta da 63 bin 362 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kars Valisi Ziya Polat, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi ve Kümbetli Köyü İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenlerine katıldı.

        Polat, karne alan öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Tabii ki okulların çiçekleri, kalbimizin umudu, aklımızın, yarınlarımızın her şeyi sevgili yavrularımızın iyi tatiller diliyorum. Kitap okumalar istiyoruz, iyi, huzurlu, mutlu bir tatil diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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